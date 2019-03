Fiscalía imputó a exfuncionarios de la alcaldía de Puerto Asís y Gobernación de Putumayo

Ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Mocoa (Putumayo), la Fiscalía General de la Nación formuló cargos por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en contra de seis personas, entre exfuncionarios de la Gobernación de Putumayo y la Alcaldía de Puerto Asís.

Se trata de Edwin Giovanny Ibarra Vallejo, ex secretario de Planeación de la Gobernación; Jaime Wilder Guerrero Rodríguez, abogado de la Gobernación; Mauricio Burbano Bárcenas, funcionario de la Oficina de Planeación de la Gobernación de Putumayo; Jorge Eliécer Coral Rivas, ex alcalde municipal de Puerto Asís; Hugo Hernán Hurtado, ex secretario de Planeación de Puerto Asís; y John Wilfredo Girón Cerón, ex contratista Consorcio interventoría Puerto Asís.

La investigación se deriva de las presuntas irregularidades halladas en la contratación para la construcción de la plaza de mercado del municipio de Puerto Asís, y su proceso de ejecución. El ente acusador evidenció que en el año 2013, la Gobernación de Putumayo suscribió un contrato por $5.199’882.322 para el desarrollo de la obra; sin embargo, a pesar de la inversión total del dinero, la construcción no fue terminada y permanece en el abandono desde 2015.

Los imputados no aceptaron cargos y no fueron objeto de medida de aseguramiento, pero seguirán vinculados al proceso.