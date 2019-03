Fiscalía inició investigación por el incendio en centro de reclusión de Piedecuesta

El hecho lamentable que dejó 12 adolescentes gravemente heridos, entre esos, tres fallecidos y seis están en situación crítica, ha prendido las alarmas en Santander debido a que el centro de reclusión de menores El Roble, ubicado en Piedecuesta no cumple con la infraestructura adecuada para dichas funciones.

“Desde el ICBF estamos brindando acompañamiento de las familias, vamos a prestarle acompañamiento a los que están en el centro de reclusión, indagamos las situaciones que llevaron a que se presentara este hecho para poder tomar acciones, la Fiscalía inicio investigación para determinar circunstancias, es un hecho aislado “, dijo Juliana Cortés, directora de Protección del ICBF.

Destacó que en Colombia hay 34 centros de atención especializada para jóvenes y ninguno cumple con la infraestructura adecuada.

“Esta infraestructura es antigua, no cumple o no es apta para esto, esto no pasa acá , sino también a nivel nacional , determinaremos cómo se dieron los hechos”.

Aún no se han determinado las causas de porqué se generó la conflagración al interior de la institución, sin embargo, una de las hipótesis es que la infraestructura tiene un sistema de cableado eléctrico y eso habría generado la emergencia.

Este hecho obligó a las diferentes autoridades a realizar un comité de emergencia en el que se establecieron varios parámetros, entre esos, un plan de contingencia, la seguridad al interior de la entidad, y la prestación de acompañamiento psicosocial a las familias y jóvenes que están afectados por lo sucedido.

Actualmente hay 160 jóvenes adolescentes de varios municipios de Santander en el centro de reclusión en Piedecuesta.