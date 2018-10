Formulan cargos contra exalcalde de Dagua por presunto caso de Corrupción

Ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Dagua, la Fiscalía General de la Nación formuló cargos en contra del exalcalde de ese municipio, Diego Fernando Solarte Álvarez, como presunto responsable del delito de prevaricato por omisión.

Los hechos materia de investigación ocurrieron en el año 2008, cuando el exmandatario no habría suscrito el contrato de concesión de aseo público para dicho municipio.

Según la Fiscalía, lo hizo 4 años después. Asimismo, por no atender las recomendaciones del interventor.Aunque el Juez no le dicto medida de aseguramiento al ex alcalde, éste sigue vinculado al proceso.

Cabe recordar que Solarte tiene otras investigaciones vigentes por irregularidades durante su administración.