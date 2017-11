Gerente del Acueducto de Bucaramanga renunció porque alcalde la llamó “mentirosa”

Laura Isabel Rodríguez, gerente del Acueducto Metropolitano, presentó su carta de renuncia ante la junta directiva de la entidad, argumentando que el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, la llamó “mentirosa”.

El mandatario acusó a la gerente de “realizar un montaje” para elegir como secretaria general a la abogada Martha Juliana Serrano, quien, según el alcalde, es ficha de Carlos Alberto Gómez y Martha Pinto. Así lo aseguró la gerente en su carta de renuncia.

“Me dijo que no la podía nombrar y que no le podía hacer eso a él porque era favorecer a la gente que va contra el páramo (…) lo cierto es que me llamó “mentirosa” y no acepto que ninguna persona me diga así”, se puede leer en la carta de renuncia.

La gerente argumenta que no ve las razones por las cuales se tenga que discriminar a la gente por haber trabajado con otras personas.