Gimnasta cucuteña fue trasladada a Bogotá para recibir atención especializada

Deisy Barrientos, deportista de alto rendimiento, padece a sus 10 años el síndrome de Ehlers-Danlos, caracterizado por articulaciones extremadamente sueltas, piel muy elástica, produciendo fiebres muy altas, varios sangrados, entre otras complicaciones.

Desde hace siete meses, lucha para seguir viviendo a pesar del pronóstico de los médicos y sólo hasta este martes, la Superintendencia de Salud confirmó que recibirá atención en la Fundación Hospital Pediátrico de La Misericordia, en Bogotá.

Francisco Castellanos, director de la Organización Defensa del Paciente, aseguró que "a través de un grupo llamado soluciones inmediatas en Salud de la Superintendencia de Salud, se logra de manera inmediata el traslado a un hospital de cuarto nivel en Bogotá, como la niña lo requiere".

"Hemos contactado a la superintendencia para ser mediadores y lograr que la niña pueda ser atendida los más pronto posible", señalo el director.

Los familiares y amigos de la gimnasta cucuteña protestaron frente a las instalaciones de Cafesalud y recurrieron al cierre de calles para llamar la atención de las directivas.

"Hemos estado luchando con mi hermana durante esos meses porque Cafesalud no le ha brindado una atención oportuna. La niña hizo un video donde explicaba lo que le ha pasado. Ella dice que no se quiere morir y nosotros estamos haciendo hasta lo imposible para que eso no pase", señaló Daniela Barrientos.

A través de video que se hizo viral en redes sociales, se despertó la solidaridad de los deportistas, medios de comunicación y entidades departamentales. La Gobernación de Norte de Santander asumirá algunos gastos del traslado y atención de la deportista.

Deisy Barrientos fue trasladada a la Fundación Hospital Pediátrico de La Misericordia (HOMI) en Bogotá, para ser tratada por el personal médico. La niña cumple siete meses sin ingerir alimentos.