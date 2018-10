Gobernador de Antioquia reveló cadena de errores en Hidroituango

En la instalación de sesiones extras de la Asamblea Departamental, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez reveló los que serían por lo menos 8 errores constructivos que tuvieron influencia directa en la crisis del proyecto Hidroituango.

Errores constructivos:

1. Fallas de construcción de dos túneles de desviación el izquierdo y derecho: recordó que se hizo un contrato con el consorcio TIFS DE Chile por 142 mil millones de pesos en agosto de 2011 que no habría cumplido con los hitos propuestos de trabajo, por lo que en abril de 2013, se tomó la decisión de realizar una cesión del contrato. Y una adición por 43 mil millones de pesos.

Advirtió el mandatario seccional que hubo un retraso total en la obra de 203 días solo por cuenta de estos problemas y rechazó que en vez de interponer multas o sanciones legales, se haya realizado una cesión de contrato y adición “EPM es muy blando con los contratista y muy duro con sus socios”, reiteró Luis Pérez Gutiérrez.

Según el informe presentado por el mandatario seccional, La Interventoría Ingetec Sedic hizo por lo menos 11 observaciones con respecto a reiterados incumplimientos del contratista con los trabajos en la obra.

2. Construcción túnel de aceleración: insiste en que fue decisión autónoma y responsable de EPM, y que en reiteradas oportunidades la dirección técnica de la junta de Hidroituango “en junio de 2014 ya había advertido y alertado sobre los posibles problemas que traería la realización del tercer túnel de desviación” reza el informe.

Al parecer, la junta consideraba que los riesgos técnicos inherentes a la aceleración no debieron correrse, es decir que EPM había sido advertida de manera insistente.

3. El tercer túnel de aceleración fracasado se habría construido sin licencia ambiental: en su presentación, Pérez Gutiérrez explicó que la construcción de ese túnel comenzó en agosto de 2015 y que la modificación a la licencia ambiental de construcción se solicitó en julio 5 de 2016 pero que la autorización ambiental se otorgó solo hasta septiembre de 2016 mediante resolución 1139.

Insistió en que la junta directiva instó en reiteradas oportunidades a EPM para que obtuviera dicha licencia ambiental, pero que solo un año después la tramitó y la anexó.

4. El estudio que realizó la Universidad Nacional bajo el régimen de calamidad pública en septiembre de 2018 asevera que el tercer túnel de desviación fracasado, tuvo estudios técnicos deficientes y lo más grave, según lo presentado por el gobernador, el revestimiento de concreto lanzado del túnel no resistía las velocidades del flujo del río Cauca.

La Universidad Nacional ejecutó algunas simulaciones para verificar el soporte del túnel que evidenció que esto solo aguantaba un máximo de 8 m3/s de agua. Sin embargo, durante la emergencia el túnel estuvo trabajando por lo menos 15 días, entre el 5 de abril y el 18 recibió 12m/s de agua que habrían sobrepasado su límite.

5. Cerrar los dos túneles sin tener en cuenta el cronograma: el gobernador Luis Pérez explicó que para cerrarlos se debían tener en cuenta dos consideraciones.

Qué la altura de la presa llegará a la cota 390.2 mts

Qué la descarga intermedia estuviera lista.



El informe evidenciaría que los túneles se cerraron sin llegar a esa cota ni a la descarga intermedia que estaba en la cota 260. Al parecer, la orden de cierre se da cuando la cota va en 379.20



6. Los túneles nunca se destaponaron: pese a que EPM le explicó al gobernador que era necesaria la utilización de explosivos para salir de la crisis, Luis Pérez aseguró que “Los Túneles sin explicaciones nunca se destaponaron y EPM decidió inundar la casa de máquinas”.



Agregó que el informe de la Universidad Nacional explica por qué no surtieron efecto los esfuerzos de Epm:





“VOLADURA DEL TAPÓN DEL TÚNEL DE DESVIACIÓN IZQUIERDO:







No hubo un plan para volar el tapón completo.

No había personal con experiencia en la voladura de concreto con refuerzo.

La Prisa por actuar hizo tomar decisiones equivocadas.

Los avances por Voladuras no corresponden a los que se logran con

voladuras bien diseñadas.

Se “soplaron” 3 voladuras. Cuando una voladura se sopla es porque la energía del explosivo no se usó para fragmentar y sacar del bloque los fragmentos del concreto. Normalmente el efecto es fragmentar creando problemas para la perforación subsiguiente.

El personal de voladuras era inexperto. Cometía errores permanentes en la elección y colocación de retardos de fondos de barrenos.

Hubo errores frecuentes en la calidad de la perforación”.



7. Impacto negativo de los explosivos en la estabilidad de la montaña: la Universidad Nacional reseñó en su informe que “cuando se iniciaron las voladuras, aumentaron los derrumbes o movimientos de masa de la montaña y cuando pararon las voladuras se fue estabilizando el terreno”.



8. No hubo control de la emergencia durante momentos críticos de la contingencia:



Las voladuras para apertura del tapón del túnel izquierdo se hicieron entre el 3 y el 11 de mayo. Y empezó un caos, en donde, a juicio de Pérez Gutiérrez, casi la hidroeléctrica se quedó sin control.



“El 9 de mayo. Se da un flujo de agua no controlado por el túnel derecho, se produce un derrumbe en la entrada de los túneles derecho e izquierdo... En este momento era evidente que no tenían control de los túneles de desviación. Los tapones mostraban evidencias que en dos casos, podrían destaponarse súbitamente…” revela el informe del interventor INGETEC el 9 de mayo de 2018.



Según la Universidad Nacional una inundación como la de Valdivia, ocasionada por la emergencia en el proyecto de 6 mil metros cúbicos de agua solo ocurriría cada 500 años, finalizó con este dato, su exposición el Gobernador de Antioquia.