Gobernador de Antioquia solicita claridad a Minsalud sobre Ley Estatutaria de Salud

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, le preguntó al ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, mediante una misiva, a quién se remiten las cuentas de salud que aparezcan con la señal del antiguo NO POS, así como las que se refieran al fraccionamiento del servicio de salud prohibido por la ley.

Asimismo, expresa el documento, Pérez pidió que se indique “qué entidad del Gobierno Nacional es la encargada de responder las tutelas que por servicios de salud le llegue a la Secretaría de Salud del Departamento”.

Para el gobernador, debe precisarse que las EPS solas no están en capacidad de asumir el modelo de salud creado por la ley. “Y lo que denominan MIPRES no aparece en la Ley y, por lo tanto, no se sabe la fuente de financiación”, agrega Pérez.

Por lo anterior, el mandatario de los antioqueños le sugirió al ministro Gaviria Uribe que “mientras se equilibra el modelo, el FOSYGA asuma todo el MIPRES creado por el Ministerio de Salud y Protección Social”, pues a su modo de ver “el país no fue preparado para recibir la nueva Ley Estatutaria de Salud”.

