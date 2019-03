Gobernador pide al presidente Duque intervenir en los paros del Cauca

El gobernador del Cauca, Oscar Rodrigo Campo, envió una carta al presidente de la República, Iván Duque, en la que le solicita intervenir en las movilizaciones sociales que se realizan en la actualidad y el paro indígena anunciado a partir del 10 de marzo.

En la misiva, el mandatario local le expresa al Presidente su preocupación por la posibilidad de bloqueos en la vía Panamericana, lo que ha generado máxima alerta en los sectores productivos y empresariales de la región.

“Actualmente afrontamos el diálogo con organizaciones sociales, campesinas, urbanas y trabajadores de la educación, a través de la Mesa por la Defensa de los Derechos Humanos, la Vida y el Territorio”, señaló.

Sin embargo, recordó que el departamento está expuesto a la movilización de las comunidades indígenas, lo que ha encendido las alarmas frente a los traumatismos generados en protestas anteriores, cuyas vías de hecho han ocasionado millonarias pérdidas.

Por otra parte, afirmó que, en caso de registrarse bloqueos en la carretera internacional, se afectaría la economía local y regional, teniendo en cuenta las dinámicas que se gestan en esta vía.

“El escenario de estas movilizaciones y protestas, la vía Panamericana, principal arteria vial del departamento, que dinamiza las economías de la región ya que comunica con Buenaventura y los principales centros de producción del Valle con el Puente Internacional de Rumichaca, así como la producción de Nariño hacia el interior del País, circunstancia que exige una atención muy particular en el sentido de que no podemos permitir que se bloquee nuevamente este importante corredor vial”, señala el escrito.

El Gobernador insistió en el llamado al Gobierno Nacional para establecer diálogos previos y evitar confrontaciones con taponamientos de la vía, garantizando el derecho a la libre protesta, pero también a la movilidad.

“Lo que queremos es que el diálogo previo permita generar condiciones para que no se bloquee la vía por los manifestantes, entendiendo que la gente que no protesta, ni se manifiesta usando vías de hecho, tiene todo el derecho a que se le respete su libre tránsito y, sobre todo, a que no se vea sitiada la ciudad de Popayán, como ha ocurrido en otras ocasiones”.

Entre tanto, el paro regional indefinido que realizan los campesinos y docentes continúa, y según el secretario de Gobierno del Cauca, Ricardo Cifuentes, los incumplimientos por los que reclaman los manifestantes son del resorte nacional.

Los integrantes de la Mesa por la Defensa de los Derechos Humanos, la Vida y el Territorio afirmaron que no levantarán la protesta hasta que sea atendido todo su pliego de peticiones, relacionado entre otros con temas de salud, vivienda, educación, protección a líderes y tierras.