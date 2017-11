Gobernadores del Caribe piden aumentar presupuesto para el PAE

Los gobernadores del Caribe analizaron en la sede de la Gobernación del Atlántico, junto con la ministra de Educación, Yaneth Giha, el Plan de Alimentación Escolar. Durante la reunión, los gobernadores le exigieron al Gobierno Nacional redoblar los recursos destinados a este programa debido a dificultades presupuestales.

“150 mil millones de pesos adicionales necesita la Región Caribe para no tener problemas en el PAE. Algunos gobernadores, por alguna circunstancia, pueden tener algunos recursos que cogen de unos programas para el PAE, pero hay otros gobernadores que no tienen esa flexibilidad o esa posibilidad, y entonces no es realmente lo justo. Lo importante sería que toda la Región Caribe tuviera acceso a unos programas de alimentación escolar que nos permita realmente fortalecer al máximo el proceso educativo”, señaló el gtobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa.

Por su parte, la ministra de Educación anunció que el presupuesto para el próximo año es exactamente que el mismo de este año, y que el Gobierno Nacional mirará el presupuesto de cada departamento, para poder apoyarlos.

“El presupuesto del PAE para el año entrante es exactamente el mismo que este año, 1 billón de pesos. Estamos trabajando con los gobernadores para ver cuánto es el presupuesto que pueden destinar cada uno de ellos y así garantizar, de cuánto puede ser la cobertura, decir que está en riesgo el PAE sería una imprecisión”, declaró Giha.