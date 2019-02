Gobierno dice que no tiene recursos para adquisición de clínica Esimed en Boyacá

El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, reconoció que no ha sido una tarea fácil adquirir la clínica Esimed en Tunja con el fin de descongestionar el hospital San Rafael luego que el Gobierno manifestara que no tiene recursos para ayudar con ese propósito.

“Esperábamos ayuda del Gobierno Nacional y no es posible. El Gobierno ha dicho que recursos para clínicas no es posible tener (…) desafortunadamente, no logramos conseguir apoyo para la adquisición”, explicó Amaya.

Sostuvo que su administración está buscando la plata para poder comprar la clínica que permitiría solucionar un problema grave que tiene el hospital San Rafael y así atender servicios a las maternas, gestantes, neonatos y pediatría.

“Si ustedes ven la congestión del Hospital San Rafael es exagerada y esperamos solucionarlo”, dijo Amaya.

Sobre el personal afectado por Esimed dijo que no tiene nada que ver con la adquisición de la clínica: “Nosotros hemos peleado para que les paguen”.

Sin embargo, Amaya aclaró que una vez se pueda comprar, se podrá contratar trabajadores de esa clínica.

El pasado 13 de febrero el secretario de Salud de Boyacá, Germán Pertuz, había manifestado que las negociaciones estaban muy avanzadas para adquirir la infraestructura donde funcionaba la clínica Esimed de la capital boyacense.

“Las negociaciones son lideradas por el gobernador de Boyacá, se hizo el acercamiento con la liquidadora de Saludcoop, Ángela María Echeverry, se llegó a un acuerdo del valor y la forma de pago”, explicó en su momento Pertuz.