Grave caso de maltrato a una mujer en Ocaña, Norte de Santander

Se trata de una joven del municipio de Teorama, Norte de Santander quien inició una relación con un hombre y decidió establecerse en el municipio de Ocaña.

La familia de Kelly Johana decidió buscarla en esa población al notar que no constaba las llamadas, gracias a la insistencia de su hermana, ésta la encontró golpeada, con varias fracturas en su rostro.

Kelly Johana Villamizar le dijo a la W Radio "inicié la relación con un hombre que conocí, primero inició con el maltrato verbal, muchas palabras ofensivas...en los meses de relación, quedé embarazada, pero perdí el bebé del mismo estrés que vivía con él y por otras cosas que sucedían".

"Después de la pérdida, el empezó a pegarme fuerte, me mordía... me maltrataba muy feo... en los últimos días él me agredió muy fuerte y por fortuna llegó mi hermana por mi con la policía para sacarme de esa casa".

Además aseguró "la cara ya se me desinflamó un poco, pero tengo dos fracturas en la nariz y una en el pómulo izquierdo, me hicieron una operación en el tabique y dentro de dos meses nuevamente tengo que ser intervenida".

En Bucaramanga, fue capturado el agresor quien deberá responder por los delitos de secuestro simple, acceso carnal violento, aborto sin consentimiento y tentativa de homicidio.

Será presentado en audiencia de control de garantías ante un juez de Ocaña, donde ocurrieron los hechos.