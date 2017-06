Hacinamiento en carceletas provoca protesta de Asonal en Barranquilla

Debido al hacinamiento que se vive en la carceletas que funcionan dentro del Centro de Servicio Judicial y la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía de Barranquilla, la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano y Afines en la capital del Atlántico realizó una protesta este viernes 2 de junio, debido a que esta situación ha venido afectando al personal trabajador de la rama judicial que labora en los recintos.

“Nosotros estamos denunciando que el alcalde debe ya construir un centro carcelario porque están tomando las carceletas de paso como si fueran unas cárceles anexas. Son muchas personas en un espacio de 4x4, un solo baño y les ponen a hacer sus necesidades en un balde. Entonces, hay unos olores que uno ya no puede ni pasar por ahí. Están afectando no solamente al personal trabajador de la rama judicial sino también a los fiscales, a los usuarios, a los abogados litigantes que tienen que ir a ver a su defendido. Lo mismo está sucediendo con la URI, los dejan ahí eternamente, y eso no es un lugar para que permanezcan estas personas en un estado deplorable, ni siquiera les permiten entrar una colchoneta, porque no hay espacio prácticamente duermen de pie”, declaró Luz Marina Lobo presidenta de Asonal Judicial Barranquilla.

Debido al hacinamiento que también se vive en las cárceles de la ciudad, algunas personas llevan hasta tres meses detrás de las rejas de las carceletas. “Hay una persona que ya se le resolvió la situación jurídica hace tres meses, y con el cuento de que no hay lugar allá, que no los reciben, lo tienen en la carceleta. Ya eso es inhumano, es cierto que ellos cometieron un error catastrófico, como es perder la libertad, pero no podemos permitir que los tengan en ese estado inhumano porque ellos son seres humanos, tenemos que velar por los derechos fundamentales de ellos”, puntualizó Lobo.