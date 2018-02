Hermano de Coronel Aguilar agrede verbalmente a periodista

La periodista estaba cubriendo el traslado del Coronel a Bogotá.

Se trata de Orlando Aguilar Naranjo, hermano del recién capturado Hugo Aguilar Naranjo, quien se encontraba con una mujer en el aeropuerto Palonegro mientras era trasladado el Coronel a la ciudad de Bogotá.

La periodista de Caracol Radio, Nataly Ayala, intentó tomar unas fotografías, sin embargo recibió insultos por parte de Orlando Aguilar y una mujer que lo acompañaba le echó un yogurt en el cabello.

“Yo estaba grabando un video de los vehículos del CTI ingresando al aeropuerto cuando el señor se me hace al lado y me empieza a decir, sapa, perra, hijueputa, que hace acá, y la compañera de él me echo un yogurt que estaba tomando en la cabeza. Aunque había Policía en el lugar, cuando le pedí ayuda me dijo que me creía pero que no podía hacer nada”. Aseguró la periodista.

Luego de la agresión, el hombre y la mujer se montaron en una camioneta Toyota Fortuner de placas CQG767 que está registrada a nombre de Orlando Aguilar Naranjo.

Nataly Ayala ha recibido cientos de mensajes de solidaridad y en redes sociales de personas que rechazan este ataque, así como la solidaridad de varios de sus colegas.