"Hombres del Clan del Golfo quemaron mi finca por no pagar una cuota de $500 millones"

El alcalde de Canalete, Córdoba, Armando Lambertínez, denunció que por negarse a pagar una extorsión de 500 millones de pesos a miembros del Clan del Golfo, su finca ubicada en el corregimiento La Lorenza fue quemada, y cerca de 47 reses robadas durante el fin de semana.

El mandatario municipal asegura que esa zona hoy estaría afectada por este flagelo que no respeta estrato social.

“Entraron 20 tipos armados del Clan del Golfo y quemaron mi finca, una finquita de 20 hectáreas que tengo aquí en el corregimiento La Lorenza, donde soy oriundo y donde tengo la mayoría de mi familia. Los 20 hombres tenían armas largas y cortas y llegaron en cuatro camionetas y dos carros grandes, embarcaron 47 reses que tengo en la finca y además de eso la quemaron. La represalia es porque yo no les pago una cuota de 500 millones que me están exigiendo por dejarme transitar aquí en el municipio”, precisó el mandatario municipal.

El mandatario aseguró que actualmente es objetivo militar de la estructura al margen de la ley.

“Desde hace rato vienen amenazándome, me han hecho llegar amenazas con miembros de la comunidad y con funcionarios de la Alcaldía para que yo me reúna con el segundo jefe del Clan del Golfo, y que si yo no asistía que mandara un representante. Según el miembro del Clan del Golfo, este señor es conocido con el alias 'El Chino Almanza', y que el primero ya me declaró objetivo militar y es un alias 'Jota R'. 'Al Chino Almanza' lo delegaron para que haga un atentado en contra mía, soy objetivo militar del Clan del Golfo, pero el motivo es porque no he pagado la extorsión”, enfatizó el alcalde.

Según el alcalde, los daños materiales sufridos en su inmueble ascienden a pérdidas que superan los 150 millones de pesos.

El comandante de la Policía de Córdoba, coronel Marcelo Russi, por su parte, señala que el mandatario no había denunciado esta situación antes y que solo reveló detalles luego del hecho, sin embargo, precisó que en la próximas horas se realizará un consejo de seguridad en Canalete para tomar las respectivas medidas.