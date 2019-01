Hospital de Ramiriquí suspende servicios ambulatorios a usuarios de Nueva EPS

El gerente del hospital San Vicente de Ramiriquí, Juan Pablo Álvarez, reconoció que solo está prestando el servicio de urgencias a los pacientes de la Nueva EPS, entidad que, según él, no quiere pagar la deuda real que tiene con el centro hospitalario.

“La facturación que nosotros radicamos es un valor por las tarifas negociadas, y en el sistema de ellos (Nueva EPS) les aparece a nivel central otra facturación. Entonces se ha generado una cartera de más de $400 millones que ellos no quieren reconocer”, explicó a La W Radio Álvarez.

Argumenta que en la medida que no se ha podido conciliar y que, a juicio de él, la Nueva EPS de manera “negligente ha usado su posición dominante en el sistema para no reconocer los valores adeudados”, pues al hospital le es “imposible garantizar los servicios, porque el hospital vive de los servicios, en el caso de la Nueva EPS no los está reconociendo”.

También informó a La W que en los estados financieros de la Nueva EPS, en la última reunión que sostuvieron en diciembre de 2018, le reconocieron al hospital una deuda de $3 millones, cuando en el último corte debía $417 millones.

“Es un problema que se viene presentando desde el año 2012 y de eso tiene conocimiento la Secretaría de Salud de Boyacá y la Superintendencia de Salud”, dijo.

Insiste que se han realizado varias reuniones y los compromisos que adquieren se van hablar a nivel central. “Nos han citado en la central de cartera de ellos, pero cada funcionario que nos atiende tiene una versión diferente del proceso de contratación, y nunca se ha podido conciliar las cifras que se tienen pactadas”.

Respuesta de la Nueva EPS

Por su parte, la gerente de la Nueva EPS para Boyacá, Liliana Carrillo, reconoció que si hay diferencias en las cifras, pero que se requiere disposición de las dos partes e invitan al gerente Juan Pablo Álvarez, para que se siente a conciliar con el fin de definir cuál es la cartera real.

“Debemos entrar a revisar los términos de la contratación, cuáles son las tarifas, el tema de la facturación que está radicando; que los afiliados pertenezca o no la EPS, eso es un proceso normal. Una vez se aclare esto se define si pertenece o no a la EPS esa cartera”, explicó Carrillo.

Una acta de negociación en donde según Carrillo, el gerente Álvarez sugirió que se cambiara las tarifas, “desde la zona se le respondió que requería del nivel jerárquico superior y una vez se tuviese el aval se informaría. Esta aprobación no se dio y sin embargo el gerente comenzó a facturar a esa tarifa”.

Insistió que lo que se ha podido evidenciar que el valor por servicios que se está facturando es diferente al contratado

Finalmente Carrillo les dio un parte de tranquilidad a los usuarios de la Nueva EPS porque se está prestando el servicio de urgencias y para los servicios ambulatorios en las IPS en Tunja.

“Esperamos solucionar lo ante posible, vamos a invitar al doctor Juan Pablo para que nos asigne cita”, puntualizó.