Hospitales de Boyacá piden claridad al Gobierno sobre deudas por atención a venezolanos

Una reunión se llevó acabo en la Gobernación de Boyacá entre un delegado del Ministerio de Salud, Mauricio Camaro; el secretario de Salud departamental, Germán Pertuz y los secretarios de los municipios para establecer una normatividad clara en financiación y atención para la migración venezolana que cada día aumenta su presencia en Boyacá.

Según el secretario de Protección Social de Tunja, Oscar Jiménez Espinosa, la inmensa mayoría de los venezolanos que solicitan servicios de salud son migrantes irregulares y eso impide como municipio afiliarlos al sistema de salud.

“Está llegando por urgencia al hospital San Rafael y eso está generando un problema financiero grave. (…) La mayoría de los migrantes traen enfermedades complejas y de alto costo, mujeres en estado de embarazo”, explica Jiménez Espinosa.

Lo que más preocupa a los gerentes de los hospitales y a los secretarios de Salud es la normatividad nacional que no tiene previsto una fuente de recursos para cancelar atenciones a migrantes ilegales y los municipios se ven cortos para asumir pagos.

En Tunja se han afiliado 150 venezolanos al sistema de salud que han hecho su trámite de permiso especial de permanencia con Migración Colombia, “pero esa es una parte pequeña porque esta es una ciudad de paso”, dice el funcionario.

Solo en el hospital San Rafael de Tunja desde el año 2016 a la fecha se le debe $1.300 millones, valores que no se sabe si se los van a cancelar a la entidad.

Por su parte, Julio Piñeros, gerente del hospital regional de Sogamoso, sostiene que no se tiene un pagador responsable de los servicios que se les presta a los migrantes venezolanos y que la deuda ya es de $229 millones.

“Básicamente el problema es que han reglamentado a los que están legalmente con el permiso especial de permanencia, pero la gran mayoría, es decir el 90 por ciento no tienen dicho permiso”, coincide Piñeros con Jiménez Espinosa.

El problema, según Piñeros, es que solo se permite atender a los pacientes venezolanos que están con su permiso especial de permanencia y la atención de urgencia. La pregunta que se hace el gerente del hospital es “¿y el resto qué?”.

Alberto Jesús Gómez Vera, profesional de salud de Puerto Boyacá, dice que al Magdalena Medio los venezolanos están llegando en su mayoría indocumentados, y el hospital de Puerto Boyacá está en crisis porque día a día llegan muchas mujeres embarazadas y personas enfermas.

“Estamos atendiendo o registrados 400 personas, algunas van de paso y otras se quedan trabajando en la informalidad”, explicó Gómez Vera.

- Lo que se le propuso al Gobierno

Los secretarios de salud de los municipios de Boyacá en reunión con el consultor o representante del Ministerio de Salud, Mauricio Camaro, pidieron que primero se establezca una fuente cierta de financiación, porque el no tenerla está generando problemas económicos graves para los hospitales.

Otra propuesta que surgió en la reunión es que se permita a los municipios realizar acciones de salud pública con los migrantes, pero con fuentes de financiación. También se solicitó al Ministerio de Salud que se aclare la ruta de información que deben tener en cuenta los hospitales y secretarias para entregar el registro de atenciones y en esa medida poder recibir los recursos de pago.

“Desde sección de aseguramiento de la Secretaría de Salud de Tunja se plantea abrir el censo migratorio, ya que el censo solo funcionó dos meses, y muy pocas personas, que están en Boyacá, se censaron y los que lo hicieron ya están en otro departamento”, explicó el secretario de Protección Social de Tunja, Oscar Jiménez Espinosa.

Insiste que mientras no se tenga ese censo las personas no pueden sacar su permiso especial de permanencia y sin eso no se pueden afiliar al sistema de salud. “Esto es como un circulo vicioso”.

Por ahora los venezolanos seguirán accediendo al servicio por las unidades de urgencias y por esa vía se está yendo la gran cantidad de pacientes de alto costos que en el caso del hospital San Rafael está asumiendo sin una certeza de cómo y cuándo va hacer cancelado.