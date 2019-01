Hoy llegaría la draga a Barranquilla, contratada bajo figura de urgencia manifiesta

Después de un mes de restricciones en el puerto de Barranquilla, finalmente este jueves se tiene prevista la llegada de la draga de la empresa Jan de Nul, que fue escogida luego de un segundo proceso que lideró el Gobierno nacional, para recuperar la navegabilidad del puerto de la ciudad.

La draga que viene desde Buenaventura, deberá remover un volumen aproximado de 200 mil metros cúbicos de sedimento, para alcanzar un calado óptimo de 12 metros, según indicó Lucas Ariza, director (e) de Cormagdalena.

La firma Jan de Nul única alternativa para atender de manera inmediata la situación del Puerto, ya ha atendido en otras ocasiones estas dificultades el puerto, sin embargo ha presentado problemas por las condiciones climáticas. Ante esto, Cormagdalena informó que de presentarse tal anomalía, la empresa enviaría una draga con capacidad necesaria, sin un costo adicional a lo establecido en el contrato.

Los trabajos que se realizarán, estaban previstos para el mes de diciembre, sin embargo, la firma escogida desistió a último momento del proceso, lo que retrasó las actividades que pretenden dar una pronta solución al problema de dragado del puerto.

Medidas alternas

Cormagdalena y Asoportuaria adelantan iniciativas que permitan modificar los modelos de contratación, ya que según Lucas Ariza, el proceso actual no garantiza competitividad.

"La gran lección de todo este proceso y de este último año, nosotros no podemos seguir en ese esquema porque eso no le sirve al puerto, eso no garantiza servicio, eso no garantiza competitividad, entonces el viernes se firmó con Asoportuaria un memorando para cambiar sustancialmente el modelo, llegar a otro tipo de contratos y requerimientos y eso va por muy buen camino." señaló Ariza.

El Memorando de entendimiento busca trazar líneas de acción que garanticen recursos y medidas por ambas partes, para dar soluciones a largo plazo en el Puerto.