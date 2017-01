"Hoy un ciudadano en Barranquilla ve a dos varones en motos y cree que son delincuentes"

Mario Martínez, presidente de Asomomotos, consideró que la medida optada por el alcalde Alejandro Char que prohíbe el parrillero en moto en algunos sectores de la capital del Atlántico, no es la solución para el problema de inseguridad que vive Barranquilla. En diálogo con La W aseguró que la medida “estigmatiza” al motociclista, y considera que debería haber algunas excepciones:

“Esas decisiones lo que hacen es que estigmatizan, hoy un ciudadano en Barranquilla ve a dos varones en una moto, y ya cree que son delincuentes, eso es lo que se le está vendiendo a la ciudad , y no es así, deben haber unas excepciones, debe haber un tipo de acercamiento con nuestro gremio. Cuando se toman estas decisiones lamentablemente nunca invitan a nuestros gremios para que nosotros podamos opinar, y para que nosotros podamos sacar un proyecto que verdaderamente a la ciudad le sirva”, declaró Martínez.

Aseguró que más que rechazar la medida, reflexiona que no es vía para acabar con el mal que aqueja la ciudad: “El problema de delincuencia no solamente es el motociclista con su acompañante, no. Fíjate que están atracando ya sin acompañante, no llevan el acompañante, y están atracando personas solas en la moto, ósea eso no garantiza que la inseguridad se va a acabar, que los delitos se van a acabar. Aquí está llegando mucha gente a nuestra ciudad que no sabemos de dónde viene, hay muchas armas en la ciudad, un problema de microtráfico”, indicó.

También manifestó que el gremio de los motociclistas tiene toda la voluntad de aportar su parte para mantener la seguridad en la Barranquilla y su área metropolitana. “Queremos tener una aplicación para poder realmente dar la voz de alarma en el momento oportuno que se genere, los que capturan aquí a los delincuentes no son los Policías, son los motociclistas que son los que primero persiguen al delincuente, lo capturan y se lo entregan a la autoridad. Porque la policía siempre llega después. Los motociclistas son realmente unos Policías Cívicos, en aras de eso queremos crear la red comunitaria de motociclistas de la ciudad”, aseguró el presidente de Asomotos.

Por último considera que debe haber un proceso de sistematización de todas las motos que transitan en la ciudad, “Saber quien la conduce, que hace esta persona, a que se dedica, toda la información en un sistema; eso sí genera confianza, esos si son procesos que conllevan a que haya más seguridad en la ciudad”.