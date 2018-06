Hunden proyecto que cobraría más impuestos a comerciantes en Manizales

Por más de dos meses, se llevó a cabo una disputa entre comerciantes, Concejo y Alcaldía de Manizales, por la compensación de antejardines, terrazas y espacios públicos que usan los comerciantes en la capital de Caldas.

El Proyecto de Acuerdo 111, presentado por la administración municipal, pretendía tener una compensación por parte de los comerciantes de la ciudad, con el fin de que esos recursos fueran utilizados en otros espacios de ciudad. Sin embargo, este acto desde un principio generó incomodidad e inconformidades por el comercio de la ciudad.

De esta manera, los comerciantes no estaban de acuerdo ni comprendían por qué debían pagar un impuesto más por el uso de sus propios espacios privados.



Foto: Adrián Rodríguez Foto: Adrián Rodríguez

Luego de seis horas en el Concejo de la ciudad de Manizales, los corporados hundieron el Proyecto de Acuerdo 111, aduciendo lo siguiente:

“En Manizales ningún tipo de pago como compensación por el uso del espacio público, ni en terrazas comerciales, ni a los vendedores informales, ni a ningún otro. Esto es un asunto que de verdad lamentamos, porque considerábamos que el proyecto era muy bueno, que buscaba reglamentar y traer muchos autores del comercio de la ciudad que no estaban cumpliendo con la norma urbanística”. Así lo indicó Andrés Sierra, ponente de este proyecto en el Concejo.

Por su parte, la Alcaldía de Manizales, en manos de su secretaria de Planeación en dirigencia de María del Pilar Pérez, indicó: “Como administración, respetamos las decisiones del Concejo. Presentamos un proyecto debidamente sustentado, con todas las potencialidades jurídicas en el tema tarifario. Por varios meses estuvimos en discusión y en acercamientos con los comerciantes. Lamentablemente no se dio y por eso, el resultado de la ponencia negativa que se presentó y que diera como resultado esta votación”.

Los comerciantes, a su vez, manifestaron que la intención de la Alcaldía era poder sacar más recursos de mano de quienes brindan en la ciudad empleo, turismo y mecanismos de desarrollo para la capital de Caldas.

Sin embargo, advierten que de todas formas no están cerrados del todo para reglamentar el uso de los espacios que ocupan en la ciudad, aunque las propuestas presentadas no fueran del agrado de la administración.



Foto: Adrián Rodríguez Foto: Adrián Rodríguez

Lina María Hoyos Botero, quien acompañó estos procesos por parte de los comerciantes aseguró:

“En la mesa de negociación no se pudo llegar a un acuerdo en las tarifas por compensación. Igualmente, nosotros seguimos con la idea de llegar a un acuerdo, pues el cobro no regulariza la situación de los comerciantes. El pago iría para las arcas municipales, pero ese pago no es legal y tampoco nos está regularizando, entonces por qué no buscamos una salida en la que se construya ciudad”.

De esta forma, el Proyecto de Acuerdo 111 queda hundido y los comerciantes no se verán obligados para pagar un impuesto.

La Alcaldía de Manizales pretende, en los próximos meses, volver a presentar un proyecto que involucre a los comerciantes y se puedan buscar soluciones al escenario del espacio público y regularización de las terrazas y espacios de los restaurantes de la ciudad.