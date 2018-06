Imagino que han estado muy ocupados: Fedenavi por demora en APP río Magdalena

En diálogo con La W, Roberto Ramírez, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Navieros (Fedenavi), se refirió a la demora del Ministerio de Hacienda en convocar al Consejo Nacional de Política Fiscal, que debe aprobar las vigencias futuras que asegurarán la financiación de la APP para recuperar la navegabilidad del río Magdalena.

Para Ramírez, no existe explicación justificada para que todavía no se haya asegurado la financiación del proyecto.

“Solo puedo explicarlo de una forma muy poco técnica: me imagino que han estado demasiado ocupados. Pero también deben entender ellos que, para muchísimas personas, ese Confis es de vital importancia, como estamos seguros que es para ellos. Sé que han tenido otras cosas en sus agendas pero esta no es menos importante”, precisó Ramírez.

Además, asegura que al interior de Fedenavi trabajan para no estar preocupados por la situación: “La preocupación es algo que hace que nos enredemos en nuestro caminar (…) estamos decididos a sacar el Confis, así de claro. Puede que no logremos nuestro objetivo porque no somos nosotros quienes debemos firmarlo, pero estamos decididos a sacar eso, estamos haciendo todo lo posible”.

El presidente ejecutivo también señaló que seguirán abordando a los candidatos que disputan la presidencia de la República e informando sobre la envergadura del proyecto, por si no se logra la convocatoria para la financiación con el gobierno actual.

“El peor escenario sería que no se firmara en este gobierno y que tuviéramos que empezar con el próximo. Desde luego, parte de nuestra estrategia es estar abordando a quien pueda ser el próximo presidente, que esté informado acerca de la importancia de este proyecto para el país. No puede estar por fuera de la agenda de ninguno. El tema de que se nos demore no es bueno”, puntualizó.