Imputaron cargos a los implicados en el caso de la caída del edificio en Cartagena

La juez novena penal con función de control de garantías de cartagena legalizó la captura de los tres señalados como presuntos responsables de la caída del edificio portal de Blas de Lezo II, que dejó 21 muertos y 22 heridos.



Además, les fueron imputados los delitos de, "Urbanización ilegal en concurso para Wilfran Quiroz, maestro de obra; Luis Eduardo Agresort y Juan David solo urbanización ilegal. Uso de documento falso en concurso con homicidio culposo y lesiones culposas para los tres. Y estafa agravada solo a Wilfran".



La fiscal argumentó que de acuerdo a estudios realizados por la Universidad de Cartagena, lograron establecer que una de las causas que produjo la caída del edificio, es que de 8 varillas que llevaban las columnas, el maestro de la obra solo autorizó que se usaran 3. Además, que la densidad del concreto no era la adecuada para el tiempo de construcción.



Revelaron durante la audiencia, que la adquisición del predio donde se construyó el edificio no estaba legalizado.



Los investigadores encontraron que los Quiroz vendían los apartamentos con un nombre diferente al que tenían publicitado en la fachada de la edificación porque, luego de indagar, hallaron en los puntos de venta, que el proyecto era comercializado como 'Villa Epic', no como Portal de 'Blas de Lezo'.



Durante la audiencia, Wilfran Quiroz pidió perdón a las victimas, quienes luego de escucharlo, calificar la acción como un acto de hipocresía.