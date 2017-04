Indígenas bloquearon acceso a zona veredal de Caldono, Cauca

Las comunidades indígenas del Resguardo de Pueblo Nuevo, municipio de Caldono, Cauca, decidieron bloquear a partir de este lunes la vía de acceso a la zona veredal Los Monos, ante los que consideran incumplimientos del Gobierno Nacional.

En una reunión efectuada el 2 de abril, las comunidades acordaron que no permitirán la movilización de vehículos que no hagan parte de su organización, pues aseguran que los pactos relacionados con la intervención social y especialmente las vías de acceso no se cumplieron.

El vicegobernador del Resguardo de Pueblo Nuevo, José Wilman Tumbo Chepe, dijo a W Radio que las comunidades se reunieron para evitar el paso de automotores del Mecanismo de Monitoreo y Verificación o vehículos que transporten víveres o elementos para los guerrilleros de las Farc concentrados en el sector.

“No hay ingreso para la zona veredal, hay vehículos que han llegado pero se han devuelto porque las vías están cerradas. Las propuestas de las comunidades no han sido escuchadas, no nos vamos a ir de aquí hasta que nos den soluciones”, aseveró.

Las comunidades afirman que no se irán de las veredas San José de Los Monos y San Antonio, hasta que una comisión del Gobierno Nacional haga presencia en la zona y les brinde respuestas claras a sus inquietudes.