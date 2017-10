Indígenas exigen restitución inmediata de la Eps Manexka

Cientos de indígenas a través de una minga pacífica se han tomado la vía Chinú-Sampués por un periodo indefinido, pues según el capitán mayor Celedonio Padilla, con dicha acción exigirán la restitución inmediata de la cuestionada Eps Manexka, que cobija cerca de 210 mil afiliados de Córdoba y Sucre.

“El superintendente de Salud arbitrariamente quitó la empresa Manexka, y los fallos de tutela que ha tenido varios y no ha cumplido y se comprometió el 13 de octubre entregaría totalmente tal y como encontró la empresa y no ha cumplido, ha burlado la ley. Y si no cumple los fallos, el pueblo indígena se levanta para que se hagan cumplir las decisiones judiciales, por esa razón el pueblo Zenú se levanta, porque van más de 50 muertos por falta de atención de salud”, precisó el líder indígena.

Cabe indicar que la Eps Manexka fue intervenida por la Supersalud en abril de 2017 por presunta corrupción, pues se habría dado una millonaria defraudación al sistema de salud que dejaba en riesgo a la población afiliada. Sin embargo, la decisión de un despacho judicial de Montería posteriormente revocó la intervención con fines liquidatarios de la entidad.

La Policía custodia la jornada de protesta de la comunidad indígena.