Indignación en Medellín por maltrato a una mujer

En Medellín se hizo viral un video en el que se observa cómo un taxista agrede a una mujer al cerrarle encima la puerta en reiteradas oportunidades. Al parecer, se trataría de un caso de intolerancia.

Yuliana Bedoya, la mujer que sufrió la agresión, aseguró: “Me quedé dormida en el taxi y de repente sentí que me despertó el conductor con una cachetada. Yo reaccioné y le dije que no iba a pagar la carrera. Íbamos entrando ya al barrio, cuando el señor me quitó el celular y la chaqueta, empezamos a discutir hasta que me baja del taxi violentamente, como se ve en el video”.

La mujer había tomado el servicio de transporte en el Parque del Periodista, centro de Medellín hacia el barrio Villatina, comuna ocho. Ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.