Indignación por la presunta aparición de un reptil muerto en un vaso de helado

Una mujer en Barranquilla denunció haber encontrado presuntamente un reptil en el fondo de un vaso de helado, el hecho fue denunciado y se ha hecho viral en las redes sociales. El producto fue comprado en un establecimiento comercial, al norte de la ciudad.

“Lo que no está nada claro es cómo llega un producto defectuoso a las manos de un consumidor, poniendo en riesgo su salud. La empresa tiene mecanismos para trazar la fabricación del producto y saber cómo llegó ese espécimen al fondo del tanque. Y los consumidores al comprar un producto tenemos derechos, que están consignados en el estatuto del consumidor. El resto es bla bla bla. Quienes me conocen saben perfectamente que no tengo necesidad de ponerme en este cuento, que me tiene revuelta desde que me saqué el animal de la boca. PD/ La foto fue tomada anoche en presencia de todas las partes”, aseguró, mediante Facebook, Giselle Massard una de las afectadas.

Además, dijo que la empresa que comercializa el helado ya está al tanto de la situación, y que las personas que consumieron el producto han estado enfermas como consecuencia de haber ingerido el helado.

“A todos lo que me preguntan por el caso del helado les quiero decir: Esta ha sido una historia como de película de terror. Es tan inverosímil que nadie lo puede creer, pero la prueba la tengo bien guardada en mi congelador y la empresa ya está al tanto de lo que está pasando. Ellos saben muy bien que Estefanía Calderón Potes ha estado enferma, los médicos la examinaron e incapacitaron ayer. La que se comió la mitad de un animal, que ni se sabe que es (culebra, geko, cuqueca, salamandra, etc) fui yo, que le tengo pavor a los reptiles y sabía a 'pescado enhielado'. Otro de los afectados, que también comió del helado fue Keko Angulo", señaló la mujer.