Inicia jornada electoral en Popayán y el Cauca

En la Facultad de Humanidades de la Universidad del Cauca, las autoridades de Popayán y el Departamento dieron apertura oficial a la jornada electoral para representantes a la Cámara y Senado de la República.



El gobernador del Cauca, Oscar Campo, en compañía de la viceministra de Cultura Zulia Mena, delegada del Gobierno Nacional y el alcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro, asistieron al acto protocolario.



"Después de muchos años, podemos decir que tenemos el 100% de mesas instaladas en el departamento, 720 puestos de votación en los 42 municipios son garantía de que esta jornada electoral será exitosa, las autoridades han desplegado una importante estrategia de acompañamiento y de seguridad", expresó el Gobernador.



El alcalde de Popayán, César Cristian Gómez, señaló que desde el Puesto de Mando Unificado vigilarán el transcurrir de los comicios en el municipio y en todo el Departamento.



En el corregimiento de San Lorenzo, municipio de Bolívar, comunidades salieron a las calles y con pancartas invitaron a no votar por los actuales candidatos, al considerar que no cumplen con las expectativas de los ciudadanos para ejercer el legislativo.



Mientras tanto, en el municipio de Balboa, al sur del Departamento, estudiantes de la Institución Educativa se mantienen en protesta con cierre en la Alcaldía por fallas en el Programa de Alimentación Escolar, sin embargo las autoridades locales confirmaron que garantizarán el desarrollo de la jornada en ambos poblados.



Hasta el momento no hay mesas trasladadas y no se han registrado alteraciones del orden público.



En esta región hay 952.024 personas aptas para votar en los 42 municipios. En total son 721 puestos de votación, 631 localizados en sectores rurales y los demás en cascos urbanos, entre ellos ocho cárceles. Son 2.980 mesas de votación.