Investigan amenazas en contra del gobernador de Nariño

La Policía atendió un llamado realizado desde el despacho principal del mandatario Camilo Romero Galeano en el que se alertaba sobre un atentado en contra del gobernador o integrantes de su familia.

Una mujer de aproximadamente 40 años llegó en los últimos días hasta la entidad, en el centro histórico de Pasto, mencionando que supuestamente el Eln tendría un plan de atentado en contra del gobernador. La Policía logró determinar que la mujer salió de Pasto con destino al departamento de Putumayo y tres vehículos utilizados por la supuesta miliciana también son investigados por parte de las autoridades.

El gobernador dijo que son varias las amenazas que ha recibido en los últimos años, pero esta última genera especial atención porque llegó hasta el círculo más cercano de su familia y equipo de trabajo.

El director general de la Policía Nacional Óscar Atehortúa Duque dijo: “A nosotros nos informó una persona que trabaja en la gobernación que allí hizo presencia una señora, quien manifestó que posiblemente podía haber un atentado en contra de él pero la señora desapareció”.

El alto mando aseguró que cuando la información llegó a la Policía, no tenían datos de la señora, no tenían sus características físicas, no se encontraba en el lugar. No obstante de manera inmediata se tomó contacto no solamente con la gobernación, sino con el equipo de trabajo, tratando de establecer alrededor de eso, si hay algo veraz o si simplemente fue alguien que se acercó por intimidar.

El círculo cercano de seguridad del mandatario no descarta que se trate de una amenaza de un sector diferente a la guerrilla en el sur del país y se analiza una hipótesis que podría vincular a la extrema derecha.