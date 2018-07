Investigan disciplinariamente a Policía de Cáceres por presunta amenaza a Ana María Cortés

En el municipio de Cáceres fue asesinada con arma de fuego Ana María Cortés Mena, quien se encargó de la coordinación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el Bajo Cauca antioqueño.

El coronel Carlos Julio Cabrera Suárez, Subcomandante del Departamento de Policía Antioquia, reveló que mediante oficio se apertura la investigación disciplinaria por las presuntas amenazas de las que habría sido víctima la mujer, quien se había traslado hacia Medellín para protegerse de las intimidaciones de las que había sido víctima en la zona.

El uniformado, lamentó el crimen de esta mujer de 46 años en un establecimiento público en el municipio de Cáceres, localidad a la que regresó para hacer proselitismo político en la segunda vuelta presidencial de la Colombia Humana.

El subcomandante Cabrera Suárez, aseguró que no se tenía reporte de amenazas en contra de la líder, por lo cual no se le había brindado protección. Así mismo, aclaró que no se tiene conocimiento de los rumores que la relacionarían con el Clan del Golfo.

Luego de la firma de la paz, en Antioquia han sido asesinados 29 líderes, por lo cual la Policía se mantiene en permanente contacto con la oficina de derechos humanos.