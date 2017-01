Investigan homicidio de dos indígenas en Suárez, Cauca

No hay pistas de los autores del asesinato de dos integrantes de las comunidades indígenas que fueron hallados en zona rural del municipio de Suárez, al norte del Cauca, cerca de una zona de preagrupamiento de la guerrilla de las Farc.

Las víctimas fueron identificadas como Jairo Andrés Mosquera, natural de la vereda Agua Blanca, y Ángel Yunda, procedente del Resguardo de Honduras municipio de Morales, quienes registraban heridas producidas con arma de fuego tipo pistola nueve milímetros.

El secretario de Gobierno Municipal, Milciades Vergara, informó que al sitio acudió el Inspector de Policía pero las autoridades indígenas decidieron que fuera el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía el que efectuara el levantamiento de los cadáveres.

“La comunidad los encontró a la altura de la vereda Cerro Damián acribillados con tiros y la moto en la que se desplazaban no aparece”, explicó el Funcionario.

Hasta ahora se desconoce quiénes fueron los autores del crimen y las autoridades avanzan en las investigaciones para aclarar lo ocurrido. Los cuerpos sin vida fueron trasladados hasta el hospital local.

En la región hay preocupación por lo ocurrido, pues a pocos kilómetros de donde fueron encontrados los cadáveres está localizada una zona de preconcentración de la guerrilla de las Farc en la vereda Los Pinos.