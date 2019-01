Investigan policía que borró registro fotográfico de disturbios en Uptc de Tunja

La coronel María Emma Caro, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, confirmó que se dio apertura a una investigación contra el uniformado que le quitó el celular a un camaragrafo del medio local NCT Noticias y luego le borró el registró fotográfico que había captado de los disturbios que se registraron en la mañana del miércoles en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc) de Tunja.

"Aperturamos una investigación porque sabemos de lo delicado, por la libertad de prensa y el derecho a recolectar información", sostuvo la coronel Caro, quien precisó que para ello se tiene una oficina de control interno con el fin de garantizar la transparencia de lo que sucedió y el uniformado responda ante la institución.

Sostuvo que el hecho se presentó cuando "encapuchados" dentro y fuera de la universidad generaron disturbios, entre estos, el bloqueo de la vía Tunja - Paipa con troncos y una caja que en ese momento "no se podía descartar que se tratara de un explosivo".

La coronel Caro, precisó que dentro del clauatro educativo se llegó a escuchar hasta 15 detonaciones de mechas que generaron pánico a estudiantes que no participaban de las fuertes protestas.

Cabe recordar que Eduan Hurtado, camarografo de NCT Noticias manifestó que un grupo de policía lo retuvo por cerca de 15 minutos, mientras corroboraban información de él, pero le borraron de su celular todo el material fotográfico que habia registrado en su celular.

"Un patrullero se acercó y me dijo usted por qué toma fotos. Le contesté que era camarografo de NCT Noticias. Entonces llegó un capitán me rapó el teléfono, miró las fotos y las eliminó. Les dije que no traía carnet que me permitieran llamar a mis compañeros para que me allegaran el carnet", narró Eduan Hurtado.