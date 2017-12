Investigarán agencia de turismo implicada en atraco a turistas en Santa Marta

De acuerdo con el coronel Gustavo Berdugo, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, al conocerse el asalto masivo a seis turistas nacionales que se quedaron sin plata y sin documentos mientras careteaban en la Playa Waikiki; la agencia de turismo será vinculada a la investigación.

La agencia de turismo Karla Michell, no habría atendido el requerimiento que le hicieron los turistas y, supuestamente, fueron dejados desamparados. Pese a tener su Registro Nacional de Turismo, la empresa no cuenta ni siquiera con página web propia y al parecer estaría contratando a guías no certificados.

“Se vinculará a la agencia. Se está adelantando una mesa de trabajo con la Alcaldía, la Secretaría de Turismo y diferentes operadores para articular una investigación con el objetivo de tomar los correctivos del caso”, aseguró el coronel Gustavo Berdugo Garavito.

Berdugo insistió ante los medios que “fue un factor de oportunidad que se presentó, los delincuentes aprovecharon que los turistas se encontraban bañando y en el descuido se llevaron sus pertenencias, luego huyeron del lugar. Lo importante es que se cuenta con un equipo de investigadores que se encuentran al frente de este caso”.