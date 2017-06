Invías adjudica contrato para dragado en canal de acceso al Puerto de Barranquilla

El Instituto Nacional de Vías adjudicó a la firma European Dredging Company sucursal Colombia, las obras para el dragado del canal de acceso al puerto de Barranquilla, sector Bocas de Ceniza, zona de aproximación marina, en el marco de la declaratoria de Urgencia Manifiesta, para normalizar la navegabilidad en el puerto.

El anuncio fue hecho por el Director del Invías, Carlos García Montes, quien precisó que el contrato fue adjudicado por $3.018 millones.

"Eso nos da mucha tranquilidad teniendo en cuenta que esta es una situación crítica", aseguró Rene Puche, presidente del Puerto de Barranquilla.

Actualmente el calado del canal de acceso al Puerto de Barranquilla se encuentra en 7.5 metros y debido a esto algunas embarcaciones no han podido entrar y salir del Puerto, “Tenemos en los diferentes terminales un par de buques que están dentro del canal de acceso con calado superior a 7.5 que no van a poder salir, hasta que no se hagan los trabajos”, Precisó Puche

La interventoría respectiva de las obras fue adjudicada a la empresa Ingeniería de Proyectos SAS, que presentó propuesta por $76 millones.

“De esta forma, se adelantarán los trabajos para regularizar las operaciones de navegabilidad en el puerto atlanticense”, Informó Invías.