Involucrado en crimen de menor de 3 años pidió perdón

Luego de que un juez tomara la decisión de asegurar en la Penitencia El Bosque, a Brayan Rivera, presunto coautor del homicidio de una menor de 3 años de edad, quien murió a causa de un disparo, en medio de un atraco a un bus de servicio público.

Este último, entregó declaraciones a los medios de comunicación, y pidió perdón por estos hechos.

“Disculpen por ese acto de terrorismo, que me disculpen de corazón porque yo en verdad no escuché el disparo. Si yo lo hubiera escuchado, yo me hubiera ido.”

Rivera, también señaló que participó en el hecho delictivo por un dinero que debía a los delincuentes.

“Plata que le debía a esos delincuentes, hace rato, de una vez que se me dañó la moto.”

Por su parte, la Policía indicó que continúa la búsqueda de la persona que habría accionado el arma de fuego y ocasionado la muerte de la menor. El sujeto ha sido identificado como Raúl Barrios.