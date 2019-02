Irregularidades ponían en riesgo a los pacientes: Supersalud sobre hospital San Jerónimo

Como altamente preocupante calificó la situación del hospital San Jerónimo de Montería, la superintendente delegada para medidas especiales, Edna Paola Najar, quien indicó que durante la intervención adelantada el pasado 4 de febrero en la E.S.E. se detectó una fuerte presencia de roedores, felinos y otros que ponían en riesgo de contaminación a los pacientes que requieren aislamiento por las patologías que presentan.

“Contaminación por vectores, tenemos una contaminación de zancudos, hay agua empozada por todo el hospital, roedores y hay una población felina y están generando algún tipo de contaminación en pacientes que requieren aislamientos. Hay un riesgo de infección que pueda afectar también a los pacientes como a las personas que deambulan por el hospital y los trabajadores. Las condiciones del hospital son preocupantes”, precisa la funcionaria.



Foto: Supersalud

En el lugar también se encontraron medicamentos vencidos desde el año 2015 y que tendría pocos insumos para prestar los servicios requeridos.



Foto: Supersalud

“Había un cuarto distinto a la farmacia donde sí encontramos medicamentos con vencimiento de 2015 y este lugar no había sido identificado antes ahí. Estos medicamentos son objeto de investigación. La farmacia está funcionando al lado de un lugar donde hay escombros, ayer encontramos una provisión mayor de medicamentos e insumos pero esta provisión le alcanza al hospital para escasos días”, agregó la funcionaria.



Foto: Supersalud

Este 5 de febrero, la Superintendencia Nacional de Salud tomó posesión del hospital San Jerónimo de Montería, nombrando un agente interventor y removiendo de la gerencia a Juan Carlos Cervantes, quien había sido designado recientemente en el cargo tras la renuncia de Isaura Hernández, investigada por la Procuraduría por firmar en un día más de 400 contratos.

Esta es la segunda intervención que realiza la Supersalud en el centro asistencial pues la primera habría sido un fracaso por los presuntos incumplimientos de la administración departamental en el año 2016.

“Levantada la intervención de la Supersalud a finales de 2016, la Gobernación y la misma institución quedaron con unos compromisos que no fueron cumplidos. Una institución no sale adelante solo con el concurso de la Supersalud y en este caso evidenciamos que no solo hubo incumplimiento sino presuntas irregularidades en lo que fue el manejo del hospital que llevan al deterioro como el que encontramos”, agrega la funcionaria.

Frente a lo anterior, la gobernadora de Córdoba, Sandra Devia, indicó que respalda el proceso pero que llegó demasiado tarde.

“Nosotros solicitamos que se hiciera la intervención, de tal manera que un poco tardía, yo creería que hubiese sido mejor este proceso desde el 2 de enero cuando se presentó la coyuntura iniciar. Nunca es tarde, lo importante es que no paralizar el servicio, que los ciudadanos no sientan que hay alguna afectación en la prestación del servicio”, manifestó la mandataria.