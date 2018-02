Joao Herrera pide investigar a entidades que aportaron listas para jurados de votación

El alcalde de Soledad (Atlántico), Joao Herrera, exigió a la Registraduría del Estado Civil de Soledad suspender inmediatamente la asignación, distribución y capacitación de los jurados de votación que oficiarán en este municipio durante las elecciones del próximo 11 de marzo. Esta exigencia la hizo en el comité de Seguimiento Electoral precedido por él.

La medida obedeció a un audio anónimo que él habría recibido, en el que una empleada de una empresa no identificada manifestaba su extrañeza al notar que en la lista de jurados que su entidad había enviado a la Registraduría de Soledad, aparecían personas que no trabajaban en la empresa, por lo que no eran sus compañeros de trabajo. Además, ella tampoco aparecía.

“Cuando yo fui alcalde pasó lo mismo. Una empresa envió 500 nombres, se constató que los 500 pertenecían a 500 populares de Soledad y no a esa institución que era precisamente una universidad. Hemos pedido que primero se constate quién es quién. Queremos que se cruce con el Fosyga, para ver realmente a qué empresa pertenecen cada uno de los 5.300 jurados que operarán acá el 11 de marzo”, señaló Herrera en diálogo con La W.

El alcalde también aseguró que pondrá a la Fiscalía General de la Nación en conocimiento sobre esta situación.

“Se trata de preservar la democracia y la eficacia del voto (…) que no se tergiverse la voluntad del elector y que realmente ganen el elector y el soledeño, en este caso el candidato que tenga como preferencia”, precisó Herrera.