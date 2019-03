Jonatán Sánchez dice que no asistió a ningún evento con el gobernador Amaya

Sobre el video que llegó a la Procuraduría General de la Nación de un supuesto apoyo del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, al candidato del Movimiento ciudadano Juntos es el momento, Jonatán Sánchez, este último dijo que no es cierto que haya asistido a dicha reunión en el occidente de Boyacá y “que lo que se observa en el video es un saludo al diputado”.

“Debo aclarar que yo no estaba en la reunión donde había un acto oficial de la Gobernación de Boyacá y tampoco estuve en la provincia de occidente ni estado en los días siguientes en esa zona del departamento porque estado atendiendo una agenda en otro lugar de Boyacá!, explicó Sánchez a La W Radio.

Sostiene que no tiene ninguna relación personal ni política con el gobernador Amaya y recordó que para aspirar a la Gobernación de Boyacá renunció como diputado a la Asamblea para iniciar la recolección de firmas que avale su candidatura al Palacio de la Torre.

“Tenía que crear un movimiento nuevo e independiente para poder ser candidato a la Gobernación y por ende no hago parte del partido por el cual fue elegido el señor gobernador”, expresó Sánchez.

Sobre el supuesto interés que tiene el Centro Democrático de considerarle dentro de sus precandidatos, Jonatán Sánchez sostuvo que está interesado en una consulta interpartidista y que “sean los boyacenses los que decidan a través de la urna quién podría ser el candidato de unidad por Boyacá”.

Es de recordar que estas fueron las palabras de Amaya en dicho evento:

“Hay también un diputado que nos ayudó mucho. Hay que hacer honor a la verdad, que es hijo de Otanche, Jonathan (candidato a la Gobernación) que se retiró, porque tenía otros proyectos, en los que yo no puedo interferir porque no puedo meter nada en la política –ni me interesa, gracias–, pero sí tengo que agradecerle al diputado, exdiputado Jonathan porque hizo una gran tarea y a alguien que también ayudó mucho en el Gobierno que fue mi secretario de Minas y Energía. Gracias a él pudimos avanzar en gasificación, también en los municipios de occidente a Darío Mahecha (candidato a la asamblea departamental), un aplauso para ellos dos, que son de esta región, ¡muchas gracias!”.