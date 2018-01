Juez decidirá el futuro del edificio Aquarela, construido cerca del Castillo San Felipe

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) envió una carta al Ministerio de Cultura, en la que expresa que luego de un análisis realizado a la construcción del proyecto multifamiliar Aquarela, que se desarrolla cerca del Castillo San Felipe, determinaron que sí representa un riesgo para el monumento y, por lo tanto, a la declaratoria de Cartagena como patrimonio histórico, cultural e inmaterial de la humanidad.

Al respecto, el alcalde encargado de Cartagena de Indias, Sergio Londoño, dijo que sería el Ministerio de Cultura quien debe actuar, debido a que que son los encargados de la conservación de este fuerte. De esta manera, el mandatario explicó que, como Distrito, acompañarán al Ministerio en las decisiones que determine con relación a esta construcción y a la conservación de la declaratoria de esta ciudad ante la Unesco.

Así, Londoño afirmó que será la Justicia la que tendrá que decidir si se demuele o no el edificio Aquarela: “En estos momentos, no es competencia de la Alcaldía de Cartagena decidir si se demuele o no el edificio porque el hecho se enmarca dentro de una acción popular que instauró el Ministerio de Cultura y la Procuraduría”.

El proyecto tiene licencia de construcción para cinco torres de hasta 30 pisos y en la actualidad se construye una, la cual alertó a la ciudadanía y autoridades. Desde el mes de octubre fue suspendida la obra, ante una solicitud del Ministerio de Cultura, el cual consideró la supuesta violación de esta obra a las normas de protección del patrimonio, al afectar el Castillo San Felipe de Barajas.

La carta de la Organización ha despertado gran inquietud entre la ciudadanía, debido a que este tipo de situaciones podrían conllevar a que Cartagena sea retirada de la lista de patrimonios de la Unesco, ante lo cual el alcalde manifestó que trabajan de manera conjunta con el Ministerio, para impedir que esto suceda.

“La ciudad continuará siendo patrimonio de la humanidad pase lo que pase. Nosotros somos un patrimonio vivo de la humanidad y seguiremos defendiendo el patrimonio de todos los cartageneros”, enfatizó Sergio Londoño.

De esta manera, a las autoridades locales y nacionales les toca esperar qué decisión toma el juez con relación a esta obra, porque sus propietarios argumentan que en el año 2015, cuando les fueron otorgados los primeros permisos y la licencia de construcción, la obra estaba por fuera del área de influencia del Castillo San Felipe.

Por ello, afirman que solo hasta junio del 2017 el Ministerio de Cultura emitió una resolución ampliando esta área, por lo que consideran la construcción es legal y no viola las normas urbanísticas ni afectan el patrimonio de Cartagena.