Juez se abstiene de dictarle medida de aseguramiento al empresario Julio Gerlein

Un Juez de Control de Garantías se abstuvo de dictar Medida de Aseguramiento contra el empresario Julio Gerlein, luego de que la Fiscalía lo acusara de presuntamente financiar a la llamada “Casa Blanca”, en el marco del caso Merlano.

“Muy bien, se hizo justicia, no hay medida de aseguramiento, no hay inferencia razonable de ningún delito, no tengo nada que decirles, yo esperaba esto, sabía que no había cometido ningún delito, y todo tenía que salir muy bien, así de fácil es”, señaló el Ingeniero Civil.

Por su parte, el abogado de Gerlein, Jaime Lombana aseguró que la Fiscalía se había desbordado en sus peticiones, “Se abstiene de imponer medida, por no inferencia razonable, considera que no se cumplen los fines constitucionales, para una medida de aseguramiento, e iniciamos los trámites del juicio oral. Se demostró que la Fiscalía se desborda en sus peticiones”.

Además de esto, Lombana mencionó que otros grupos políticos han tenido algún tipo de irregularidad y nunca se les ha investigado, “A mí me llama la atención la omisión en otros casos. Observamos en los elementos materiales probatorios, donde se mira que otros grupos políticos hicieron una serie de actividades que no se ha investigado. Todos esos hechos serán debatidos en juicio.

Según la defensa del empresario luego de esta decisión se iniciarán los trámites para la preparatoria del juicio oral.