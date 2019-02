Juez se retractó tras señalar al CTI de avisar a Ramsés Vargas que tenía orden de captura

Se trata de Delio Nieto, juez 17 Penal Municipal de Control de Garantías, quien se retractó de haber hecho una declaración en la cual acusó al CTI de haberle avisado a Ramsés Vargas que había una orden de captura en su contra. Por lo anterior, el juez sugirió que presuntamente este no habría sido capturado, inicialmente al momento en el que se realizaron las nueve capturas de otras personas vinculadas al caso Uniautónoma.

“Reconozco públicamente que mi intervención ante los medios de comunicación, fue apresurada, precipitada, dado que la única información con la que yo contaba, era solo el anuncio de la Fiscalía o del Fiscal General de la Nación. Por tanto, como ser humano reconozco que cometí un error, y presento excusas públicas ante los medios de comunicación, contra los funcionarios del CTI que me denunciaron ante la Fiscalía”.

Nieto indicó en una rueda de prensa que su intención nunca fue imputar deshonrosamente a los funcionarios públicos, ni menos imputarles falsamente.

“Reitero a los miembros del CTI, aquellos que me denunciaron, que jamás, tuve la intención de imputarles deshonrosamente, el delito que ellos me anuncian, porque no fue mi intención, lo hice de manera apresurada, en defensa de los jóvenes del Centro de Servicios.”

Por las acusaciones que Nieto realizó en principio, los funcionarios adscritos a las Policía Judicial del CTI, seccional Atlántico decidieron presentar una denuncia penal en su contra.

“El sentido común, la lógica del sentido común enseña que si ellos son los que tienen la fecha, y hora para llevar a cabo los registros de allanamientos, fueron miembros del CTI que le dijeron a Ramsés que ese día iban por él, y por eso no lo encontraron.” Fue lo que señaló Nieto en su momento.