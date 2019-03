La emotiva disculpa que le ofreció Maurice Armitage a la Gobernadora del Valle

Fue durante un conversatorio de la Unidad de Acción Vallecaucana, cuando el alcalde de Cali, Maurice Armitage, sostuvo una agitada discusión con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, por el manejo del deporte en la ciudad. Durante el rifirrafe, el mandatario acusó a Dilian de hacer “politiquería”.

“Me acabas de nombrar el deporte y esa es la parte que no te podía dar ni de vainas porque esa era tu fortaleza electoral. Era más fácil quitarle la tabla un náufrago que quitarte el deporte a ti. Lo digo y lo he dicho siempre, en alcaldía pasada el deporte era un fortín político”, señaló el alcalde Armitage.

Cuando el debate se acaloraba más, la gobernadora optó por terminar el incidente exigiéndole respeto alcalde.

“Si quiere yo también le digo cuántas cosas a politizado usted y yo no me pongo a decir esas cosas. Usted casó representantes a la cámara, usted va a sacar concejales, ¿cómo así que no es político? Si usted va a hablarme bien, yo le hablo bien y me respeta y yo lo respeto”, respondió Toro Torres.

Con un emotivo discurso, el alcalde de los caleños le ofreció este viernes disculpas a Dilian Francisca Toro por el bochornoso episodio e indicó que los funcionarios deben dar ejemplo de paz.

"La paz no es un propósito, la paz tiene que ser una actitud de todos los colombianos y yo soy el primero que tengo que dar ejemplo en la actitud. En este último mes he estado exasperado y no estoy dando ejemplo en una actitud de paz y quiero públicamente decir que le pido excusas por haberle levantado la voz a la gobernadora", dijo el burgomaestre.

La gobernadora aceptó las disculpas de Armitage y lo invitó a trabajar juntos por Cali y el Valle del Cauca.

“Acepto las disculpas, yo soy de reconciliación, de perdón, yo soy una persona que también quiere dar ejemplo. Cuando uno está como mandatario de un departamento y una ciudad que es violenta debe dar ejemplo de poder lograr la conciliación y hablar de una manera donde nos entendamos y no nos agredamos verbalmente”, expresó Dilian Francisca.

El acto para la firma del Pacto Municipal por la Paz, la Vida y la Reconciliación, fue el escenario escogido por el Gobernante caleño para también pedirle disculpas por sus palabras y gestos desafortunados al senador Alexander López.