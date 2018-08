La Fiscalía me está acusando injustificadamente: ex contralor de Pereira El ex contralor de Pereira, José Nelson Estrada, expuso que está siendo acusado de manipular el sistema de auditorías, "sin embargo, el manejo de las auditorías no me concernían".

El ex contralor argumentó que las "acusaciones son falsas porque las auditorías no hacen parte de las labores del contralor". Foto: Colprensa