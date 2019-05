La respuesta del político conservador tras declaraciones discriminatorias hacia mujeres

Luego de que las afirmaciones del jefe regional del partido Conservador, Guillermo Rivera, generaran polémica pues declaró que las mujeres son buenas para administrar, el político habló en La W sobre lo que quiso decir.

Estas fueron las declaraciones textuales, “Ay, Dios mío, me tienen loco con las mujeres. Yo las quiero mucho pero no más, no más. Como administradoras me parecen funestas. Miren que el presidente de la república está encartado con tanta mujer que tiene como ministra y en todos los institutos descentralizados".

Ante esto, Rivera dijo que “yo solamente me refería a las candidatas a la Alcaldía de este municipio, no considero que sean apropiadas”.

“Yo creo que están haciendo un pacto muy grande para reorganizar los ministerios. Hay que mirar a la ministra de Gobierno, no ha logrado que los proyectos del presidente salgan adelante” señaló.

Finalmente dijo que no tiene que disculparse con ninguna mujer porque se estaba refiriendo únicamente a dos casos puntuales en su municipio.

