La Universidad de Córdoba se une al Paro Nacional indefinido

El día de hoy 11 de octubre, se conoció a primera hora que los estudiantes y profesores de la Universidad de Córdoba entraban en Paro Nacional indefinido y de inmediato se cancelaron todas las actividades académicas.

Sobre esta situación, se pronunció Jairo Torres Oviedo, Rector de la Universidad de Córdoba: “el paro es una reacción que responde a las necesidades que vienen presentando las instituciones de educación superior, ya que sentimos que se han burlado de las universidades públicas nuevamente y consideramos que la forma en que se distribuyeron los recursos aprobados para el financiamiento de las 32 universidades, no corresponde a las necesidades reales. 55 mil millones de pesos, no va a aliviar el déficit en el que nos encontramos actualmente. Nosotros habíamos propuesto una dinámica transformadora al Congreso de la República, en la que un 40% de los recursos fuera para funcionamiento y el otro 60% fuera inversión. En consecuencia, nosotros no estamos de acuerdo con esa distribución, porque no resuelve el problema estructural”.

Por su parte, los estudiantes que pertenecen a la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior en Córdoba (UNEES) se quedaron en la sede principal de la Unicor para acampar en la noche de ayer 10 de octubre. Hoy amanecieron en las instalaciones y continuaron con la Asamblea permanente, “saloneo” y cierre de entradas a las universidad.

Por medio de un comunicado, los jóvenes estudiantes manifestaron que “debemos entender que los problemas de la universidad no son sólo de índole financiero sino, que el sistema actual va en camino a la privatización de la educación definiéndolo como un servicio y no como un derecho. Nuestra lucha va enmarcada en la consecución y el entendimiento de la educación como un bien común. Para ello, la UNNES hace un llamado a la concertación al estado y a diferentes sectores de la educación superior, como el Sistema Universitario Estatal (SUE), la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (ACREES) y la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles (FENARES), para brindar una solución real a los problemas que aquejan a la educación superior, y a no estar sujetos a paños de agua tibia y buscar soluciones que conlleven a una reforma profunda del sistema educativo”.

Por el momento quedan sin clases más de 16.000 estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad de Córdoba.