Ladrones hurtaron mil 500 millones de pesos en Antioquia

Según el reporte de las autoridades, hombres armados llegaron a Vegachí nordeste de Antioquia, robaron 500 millones de pesos en efectivo y otros mil en oro.

La estrategia en varios vehículos transportaron los artículos robados como joyería, relojes y oro comprado a los mineros de Remedios, Segovia y Vegachí. Los delincuentes habrían ingresado a la compraventa rompiendo la pared de un restaurante contiguo, allí, se demoraron varias horas, mientras abrían la caja fuerte donde estaba el efectivo y luego huyeron del lugar.

La policía indicó que el sistema de alarma no funcionó, por lo que los propietarios no se enteraron de lo sucedido, además, los ladrones se robaron las discos duros de las cámaras de seguridad del lugar para no dejar registro del robo.