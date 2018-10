Largas filas, incomodidades y hasta mal servicio denuncian los hinchas del Once Caldas

Todo se debe a la compra de la boleta para el partido de la final de la Copa Águila el próximo miércoles 24 de octubre entre Once Caldas y Atlético Nacional.

Son más de 5 mil abonados los que tiene el equipo de Manizales, más los cerca de seis mil seguidores que compraron el tiquete para el partido contra Independiente Santa Fe por liga Águila y con la colilla de esta tienen preferencia para comprar su tiquete para este partido de final entre blancos y verdes pero no han podido adquirir la entrada.

Desde el mismo jueves 18 de octubre, Tu Boleta, empresa que se encarga de la venta de la boletería del Once Caldas, ha generado ciertas inconsistencias a la hora de prestar de manera eficiente el servicio de venta de las boletas para el partido de la final por Copa Águila para los hinchas del equipo blanco, ya que ni el sistema ni puntos fijos se han tenido en plena disposición para adquirir la entrada.

Te compartimos los precios de las boletas, los puntos de venta y los horarios de atención para la final de la Copa Águila, entre Once Caldas y Nacional, encuentro programado para el miércoles 24 de octubre, a las 7 de la noche, en Palogrande. pic.twitter.com/3HvsDyyd88 — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) 18 de octubre de 2018

Los seguidores del Once Caldas han mencionado que solo se tiene el servicio de recarga de abonos en el Estadio Palogrande con ciertas cajas y sistemas, que además no es "ligero" y que en todos los puntos que se disponen en Manizales para este servicio no están habilitados. también que el incrementó que hicieron para las boletas es exagerado y desmedido comparando a lo que han pagado durante todo el año.

El Club Once Caldas dispuso de una logística para poder adquirir las entradas, durante todo el fin de semana, tanto los abonados como quienes tiene colillas de los partidos contra Santa Fe y Leones pueden comprar las mismas, pero los hinchas aseguran que están desde tempranas horas de la mañana y les da las 6 de la noche y no han podido adquirir sus entradas por el deficiente servicio de Tu Boleta.

El remanente de entradas para este partido serán vendidas desde el lunes 22 hasta el día del partido en el estadio y algunos almacenes de cadena.

Cabe indicar que por decisión de Dimayor cada club que llegue a una final del fútbol colombiano le debe entregar al equipo visitante un espacio en el estadio, para este caso el Once Caldas dispuso de 2500 boletas para los aficionados del equipo verde de Antioquia, pero se presume que serían más de 3000 aficionados que llegarían a la ciudad de Manizales para este partido, además se podrían quedar durante varios días en la capital de Caldas, teniendo en cuenta que estos dos equipos se vuelven a enfrentar pero por Liga Águila el sábado 27 de octubre a las 8 de la noche.

La Policía Metropolitana de Manizales incluso a destinado operativos de seguridad entorno al estadio Palogrande para controlar desmanes de algunos hinchas que impacientemente quieren conseguir la entrada para la final.

