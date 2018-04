Las dudas en desarrollo de tren ligero en Rionegro por posible endeudamiento

En el Concejo del municipio de Rionegro, es analizada la pertinencia de comprometer vigencias futuras entre 2023 y 2047, para el desarrollo del tren ligero, un sistema elevado automático, que se extendería “desde la autopista Medellín-Bogotá en una extensión de casi 18 kilómetros, hasta el aeropuerto José María Córdova, pasando por el casco urbano y por las futuras expansiones que tendrá el municipio”, según informó el alcalde Andrés Julián Rendón Cardona.

Para el mandatario, “el conectar estos dos ejes sirve también de conexión estructurante a buena parte de los municipios del altiplano del oriente”.

Los mayores reparos que se la hacen al alcalde Rendón Cardona, desde el Concejo, son la estructura financiera y el posible endeudamiento que generaría el proyecto. En diálogo con la W Radio, el burgomaestre aclaró que “l que se endeuda es el privado. El que corre con todo el riesgo es el constructor. Si nosotros fuéramos a sacar esto como una obra pública, deberíamos tener en caja lo que cuesta la infraestructura, el material rodante, las terminales, las estaciones de transporte que es una cifra cercana a los $1.6 billones de pesos de pesos”.

Pero partiendo de que esta localidad del oriente antioqueño no cuenta con la capacidad de endeudamiento, desde la administración de Rionegro, recurrieron “a la figura de Alianza Público Privada, que de alguna manera posibilita que el municipio no se endeude, solo que comprometa vigencias futuras por unos 25 años para poder adelantar esta obra”.

El mandatario aclaró que “el municipio haría el primer desembolso proyectado en 2023, sí y solo sí el tren está funcionando”.

Por su parte, el concejal del partido Liberal, Juan Sebastián Castro, uno de los opositores del proyecto, fue enfático en que “en este momento no consideramos viable el Tren Ligero. Entendiendo que debemos comenzar a hablar de transporte de mediana capacidad, pero no vemos desde el componente jurídico que el proyecto esté incluido en el Plan de Desarrollo, que consulte las vigencias de las metas del marco fiscal de mediano plazo. El proyecto debe contemplar el impacto fiscal y no lo vemos expuesto”.

De igual forma, el corporado considera que “las proyecciones del plan son demasiado arriesgadas, hay saltos muy grandes en la recolección del predial, actualmente se recogen $59.000 millones, este año se espera recoger $68.000 millones de pesos y el año entrante que es un año político, según las estadísticas, tiende a bajar el recobro”.

Finalmente, el concejal Juan Sebastián Castro señaló que aún los pone a reflexionar “el cómo pasarán de $68.000 millones a $105.000 millones de pesos en recaudo de impuestos al año 2019”.

Al respecto, el alcalde de Rionegro Andrés Julián Rendón Cardona, explicó que su administración está “recurriendo al mayor valor proyectado en el recaudo del predial, para constituir estas vigencias futuras. Nosotros tenemos muchas pretensiones, alrededor de nuestro Ordenamiento Territorial, de pedazos de tierra rurales de convertirlos en urbano. Nosotros estamos cobrándole una tarifa del predial, como lotes de engorde, son 300 predios en las zonas más ricas de Rionegro y les estamos actualizando su valor catastral en función del nuevo aprovechamiento”.

Teniendo en cuenta que el sistema alternativo de transporte para el municipio de Rionegro está contemplado desde el año 2011 con la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial y la inclusión el Plan de Desarrollo, el mandatario confirmó que lo que está haciendo es “darme una pela administrativa y política por grabar a 300 predios que hoy hacen parte de planes parciales”.

Rendón Cardona confirmó que estos “son en su mayoría los 5 constructores más grandes que tiene Antioquia, que tributan como si fueran unos humildes campesinos, pero que tienen suelos urbanos en las zonas más ricas de Rionegro y que hacen de hecho transacciones por miles de millones de pesos, por esos predios que son perfectamente urbanizables y que no se han urbanizado y que la norma permite que se cataloguen como lotes de engorde”.

La finalidad, en este sentido, es “cobrarles 33 x 1000 y cuando subo el valor catastral en función de su nuevo aprovechamiento, porque antes eran solo rurales y tributan todavía como tal, donde solo podían hacer 3 viviendas por hectárea y hoy tienen norma para hacer 200 viviendas por hectárea, es cuando yo puedo registrar un saldo importante en el tema del predial”.

En el año 2016 se hizo un estudio de origen y destino que permitió, según la administración, justificar el tráfico de pasajeros y la estructura técnica y financiera del proyecto.