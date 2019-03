Las investigaciones que adelanta la Procuraduría contra el gobernador Amaya

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, reconoció que ante la Procuraduría cursan tres investigaciones disciplinarias en su contra, una de ellas por supuesta participación política que tiene que ver con una presunta presión que habría ejercido sobre los alcaldes en desarrollo de la elección del consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, (Corpoboyacá).

“Me reportaron recientemente que tengo una en Corpoboyacá por un presunto constreñimiento a los alcaldes, situación que nunca ocurrió y que podré demostrar ampliamente”, explicó el mandatario boyacense.

El Ministerio Público también investiga a Amaya por un contrato firmado entre la Gobernación de Boyacá y la Fundación S.O.S para la prestación del servicio de educación a adultos y jóvenes en extra edad en el departamento.

“También se me investiga por un programa de educación para adultos”, explicó desde la ciudad de Duitama.

La denuncia sobre la prestación del servicio de educación la interpuso en el 2017, el diputado y hoy aspirante a la Gobernación Guillermo ‘El Mono’ Sánchez por considerar que supuestamente hubo irregularidades en el proceso de contratación.

La tercera investigación que cursa en el Ministerio Público se relaciona con la construcción de un carreteable en la zona de amortiguación del Páramo de Pisba y por el cual investigado el alcalde de Socotá, Dairo Rubén Herrera.

“Tengo una sobre Pisba que abrieron pero no me han notificado”, dijo Amaya sobre este hecho que en noviembre de 2018, la Procuraduría le solicitó a las corporaciones autónomas regionales de Boyacá y de la Orinoquia, ordenar como medida preventiva la suspensión de la construcción de una vía además, ordenó la apertura de un proceso sancionatorio contra el departamento de Boyacá y la Alcaldía de Socotá.

Sobre el reciente vídeo que está en poder de la Procuraduría y en el que supuestamente, estaría participando indebidamente en política, al promover al candidato a la gobernación Jonathan Sánchez, Amaya dijo que no interfirió en política e insistió que no tienen compatibilidad ideológica.

“Yo mismo iré a entregar el vídeo completo de la gobernación y a ponerme a órdenes de la Procuraduría, no debo nada, no me estoy escondiendo ni fue un vídeo que grabaron sin que yo supiera, yo sabía en qué escenario estaba. Yo nunca quise interferir en política, yo llevaré todos los documentos, nos defenderemos y confiamos en las instituciones”, dijo Amaya.