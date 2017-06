Las opciones que estudia la Secretaría de Salud para salvar un hospital de Barranquilla

El secretario de Salud Armando de la Hoz, en diálogo con La W, se refirió a las soluciones para salvar al Hospital Universitario Cari de la crisis que actualmente atraviesa la cabeza en el área mental en alta complejidad en el departamento del Atlántico.

“Son tres alternativas en este momento que hemos planteado. Primero, hacer una ley 550, para esto tenemos el ejercicio del Hospital Universitario del Valle con quien ya hemos tenido comunicación, para hacer una revisión de su experiencia con este tipo de actividades. Segundo, por parte de la superintendencia que ya estuvo haciendo un proceso de auditoría al hospital, un proceso de intervención. Y la tercera es la que no quiere nadie, es un proceso de liquidación”, agregó De La Hoz.

El funcionario del departamento manifestó que por ser cabeza de red, y haber atendido a toda la población del departamento y la costa caribe de las diferentes eps, el hospital ha dejado una deuda importante de aproximadamente 24 mil millones de pesos, principalmente de las eps que han liquidado. “Esto nos tiene al vilo porque al no tener estos recursos, no tenemos el fondo financiero y el flujo financiero corriente para poder mantener la operación desde el punto de vista del día día. Esto nos ha generado un déficit de caja, sumado a todas las actividades que se generan a través de las eps que no coinciden en los pagos correspondiente en las carteras que nosotros tenemos con las eps y no nos están cancelando, esto ha generado un descontento completo por parte del grupo médico de la institución”, señaló.

Además, argumentó que el acogerse a la Ley 550 es un trabajo que se debe hacer en conjunto con la Secretaria de Hacienda.

“Es un proceso muy importante para rescatar el pasivo, estamos trabajando, el Gobernador, el Secretario de Hacienda, para poder generar todas las actividades necesarias y de esta forma darle el salvamento a nuestro hospital. Cabe recordar que nosotros acabamos de recibir la reorganización por parte del ministerio donde nos clasifican en riesgo alto, nosotros tenemos dinero desde el año pasado, estamos tratando de inyectar al hospital 34 mil millones de pesos para fondearlo, y poderle generar una mejor actividad del punto de vista médico y asistencial, y pues cubrir el pasivo en alguna parte, generando recursos por parte de la gobernación para hacer el salvamento del hospital”, indicó De La Hoz.

A raíz de las dificultades por las que actualmente pasa el centro asistencial, se han generado no solo afectaciones en la prestación de salud, si no protestas y hasta la renuncia de algunas personas que hacen parte del personal que labora dentro de la institución, debido al atraso en los pagos. Sin embargo, el hospital continúa operando bajo esta situación.

“El hospital no está parado, el hospital no está cerrado, nuestra intención es mantenerlo operando, pero con todos los servicios como debe ser para generar la actividad científica que se requiere para la atención de la costa norte y en lo que corresponde en el departamento del Atlántico”, puntualizó el Secretario.