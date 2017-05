Las primeras declaraciones de Sergio Londoño, alcalde (e) de Cartagena

El alcalde (e) de Cartagena, Sergio Londoño, manifestó durante su primera rueda de prensa como mandatario, que trabajará para tomar control de la ciudad. Lamentó el momento de interinidad y pidió el respaldo de los Cartagenero, del gabinete, concejo y gremios de la ciudad, que lo rodeen para sacar adelante cada proyecto y así la capital de Bolívar tenga mejores resultados.



Durante sus primeras horas como alcalde, Londoño realizó un consejo de gobierno en que conoció de voz de cada funcionario el estado en que se encuentra la ciudad y la manera en la que se debe trabajar para evitar un desgobierno.



"Lamentamos este momento que atraviesa la ciudad y esperamos que esto no afecte su desarrollo. Hoy nos reunimos con los secretarios y repasamos los macroproyectos, de n especial el de protección costera de la mano del secretario de valorización, con el general hablamos del tema d seguridad y junto al secretario de interior evaluamos los mecanismos para lograr mejores resultados en esta materia", dijo Sergio Londoño.



Su llegada ha generado muchas inquietudes, entre ella el supuesto cambio del gabinete distrital.



"Todo lo que hay se mantiene, no ha sido un mensaje sino de continuidad. Sin duda alguna ejerceremos está encargaduría con personas que garanticen mi confianza, pero lo haremos respetando la continuidad. Haremos lo propio para que la continuidad siga", manifestó Sergio Londoño.



Ante los cuestionamientos de sus supuestos vínculos con casas políticas, el alcalde encargado, manifestó que no existe relación entre él y los políticos de esta zona del país.



"Yo estoy aquí por encargo del presidente de la República, porque soy Cartagenero, porque ha considerado mi nombre para el encargo, estoy aquí, como dice el decreto, mientras el moviendo primer la gente presenta la terna y sea aceptada por el presidente.



Agregó, "No entró en juego político, no tengo casa política, no tengo amarre ni manos oscuras que me hayan traído aquí. Es una decisión del jefe de estado... no tengo vínculos políticos ni familiares con nadie de la política tradicional de Cartagena".