Liberado contratista de Ecopetrol secuestrado por el Eln en Norte de Santander

En zona rural de Teorama, fue liberado José Luis Chávez, contratista de la firma Full Service de Ecopetrol, el joven oriundo de Putumayo fue secuestrado el pasado 25 de Marzo en la vía Ocaña-Cúcuta, cuando hombres armados se lo llevaron hacia el Catatumbo.

A una comisión de la Defensoría Regional del Pueblo y la Personería de Teorama fue entregado el joven, quien se encontraba en poder del Eln.

José Luis Chávez Gómez, en diálogo con W Radio, aseguró que "desde el momento que me retuvo el Eln me dijeron que no me preocupara y que había sido retenido por el material que movilizaba para la compañía de Ecopetrol. El trato fue bueno, no fueron groseros, ni me alzaron la voz, tampoco atentaron contra mi vida, gracias a Dios estoy vivo".

"No supe cuántos hombres me tuvieron retenido, ni cómo eran, siempre estuve encerrado en una pieza. No sé si se hizo alguna exigencia de dinero a la empresa Ecopetrol, porque no tenía mucha comunicación con ellos".

"Estaba preocupado porque no tenía comunicación para comunicarme con mis familiares, con mi madre y mi novia, sentía mucho dolor de cabeza y mareos, sentía algo en el corazón que me decía 'tranquilo, José, ya vas a salir'. Cuando vi a mi madre se me partió el corazón", relató el contratista.

José Luis Chavez Gómez fue trasladado al municipio de Ocaña, Norte de Santander, donde es valorado en un centro asistencial. En las próximas horas será trasladado a Putumayo para reencontrase con otros familiares.